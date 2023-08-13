«На моих руках»: Кирилл Сафонов откровенно заговорил об умершем племяннике

На прошлой неделе умер племянник Кирилла Сафонова. Звезда фильма «Двое на качелях» тяжело переживает эту потерю. Подробностями о родственнике Сафонов поделился с поклонниками. Об этом сообщает StarHit.

Племянник Кирилла боролся с болезнью Дюшенна. Эта патология передается наследственным путем и провоцирует мышечную дистрофию. Заболевание сопровождается сердечно-сосудистыми, костно-суставными и психическими нарушениями.

«Это мой племянник, который вырос на моих руках. Я пытался подавать ему хороший пример. Для него не было полумер, и он стал действительно хорошим человеком, равняться на которого потом приходилось уже мне», – откровенно заговорил актер.

Состояние родственника Кирилла Сафонова стало ухудшаться еще в 2015 году. Однако он не отчаивался и брал от жизни все. Племянник артиста даже успел жениться на девушке своей мечты и завести с ней детей.

Перед смертью у мужчины начали отказывать конечности, работать мог только один палец и немного кисть правой руки, сердце билось всего на пять процентов.

«При этом он работал переводчиком, тестером кода сайтов, оформлял книги, писал стихи. А пока работали пальцы левой руки – сочинял невероятную музыку. Он жил. В отличие от многих из нас», – резюмировал актер.

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