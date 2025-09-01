Несчастный случай: как погиб брат Земфиры*, которому она посвятила душераздирающую песню

В 2013 году певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) выпустила одну из самых душераздирающих композиций «Река». Песню артистка посвятила покойному брату Рамилю Рамазанову, который погиб во время подводной охоты. Подробности приводит UFA1.RU.

Рамиль Рамазанов не интересовался музыкой, но был успешным бизнесменом и отцом двух сыновей. Мужчина руководил известной в Уфе сетью магазинов. Одним из увлечений бизнесмена была подводная охота, которой он занимался, несмотря на астму.

За несколько дней до своего дня рождения, в 2010 году, брат исполнительницы хита «Хочешь?» отправился с 20-летним сыном и его подругой на водохранилище в 200 км от Уфы. Рамазанов, как обычно отправился на охоту с подводным ружьем. Спустя время он не появился на поверхности, и наследник предпринимателя забил тревогу и позвонил спасателям.

Когда на место приехали спасатели, Рамиль был уже мертв — его тело достали из водоема. На дне обнаружили застрявшее в корнях деревьев ружьё. Согласно одной из версий, бизнесмен зацепился за корягу и не смог выплыть на поверхность. В этот момент у него мог случиться приступ астмы.

На похоронах Рамиля было более 200 человек. Его знаменитая сестра сразу же приехала в Уфу, как узнала о случившемся. Певицу сопровождала режиссер Рената Литвинова, которая поддерживала подругу.

В память о брате и его трагической гибели артистка выпустила в 2013 году песню «Река». Эта композиция стала одной из самых мрачных в ее творчестве.

