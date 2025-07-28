Певица Земфира* и актриса Рената Литвинова опубликовали фото с отдыха на Корсике

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) и актриса Рената Литвинова показали кадры с отдыха на острове Корсика. Знаменитости почти одновременно разместили соответствующие публикации в соцсетях.

Земфира* сделала селфи в солнцезащитных очках на фоне моря, подписав снимки: «Самое счастливое время в моей жизни». Певица оставила хештег со словом Корсика.

Литвинова снялась в море с бокалом шампанского в руке. Актриса написала: «Рок-н-ролл. Спасибо, Корсика».

Интернет-пользователи оценили фото, они отмечали: «Легенда», «Невероятно роскошная женщина», «Лучшая», «Икона», «Богиня», Шикарно».

Напомним, обе звезды уехали из России в 2022 году. Земфира* выступает в европейских городах, Литвинова ставит спектакли в Париже.

Ранее сообщалось, что актриса продолжает зарабатывать в России. Актриса продает книги, духи по цене от 25 тыс. рублей, а также принты со своими картинами по 15 тыс.

*признана иноагентом на территории РФ