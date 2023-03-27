«Несчастный ребенок»: Рудковская озвучила свои планы на младшего сына на годы вперед

Дети 48-летней Яны Рудковской привыкли с самого детства много трудиться. Уже сейчас они зарабатывают большие деньги на рекламных контрактах. Правда, не всем поклонникам продюсера это приходится по душе. В Сети ее часто критикуют за то, что она якобы эксплуатирует мальчиков и заставляет делать их то, что они не хотят. Недавно в одном их Телеграм-каналов супругу Евгения Плющенко назвали «амбассадором превращения собственных детей в ходячие рекламные площадки», и она решила ответить на обвинения.

По словам Рудковской, она бы предпочла, чтобы ее считали человеком, который делает из мальчиков профессиональных спортсменов и миллионеров. 10-летний Александр уже является звездой в социальных сетях и зарабатывает большие деньги, и продюсер не видит в этом ничего плохого, лишь положительные моменты.

«Несчастный ребенок, отданный жестокими родителями на алтарь бога рекламы. Читали про это сто раз уже все. Саша минимум 50 шоу в год откатывает, он пашет на льду так, как не пашут многие взрослые. И рекламодатели многие приходят в том числе поэтому. А будут еще больше приходить, потому что он растет», - сообщила Яна в личном Телеграм-канале.

Более того, в планах Рудковской и из младшего сына Арсения сделать настоящую звезду. Она написала, что как только мальчик начнет твердо стоять на коньках, он начнет зарабатывать огромные деньги.

«Ставим с Женей ставки, когда он заработает себе и брату первый миллион», - поделилась Яна Рудковская.

Ранее появились тревожные новости о здоровье сына Евгения Плющенко.