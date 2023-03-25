«Медицинские манипуляции в таком возрасте бесполезны»: врачи о состоянии сына Плющенко

Звездный мальчик Саша, известный миллионам россиян под ласковым прозвищем Гном Гномыч, на самом деле - серьезный и стойкий спортсмен.

В свои десять лет он делает тройной лутц. Еще недавно этот самый сложный элемент в фигурном катании давался лишь взрослым мастерам высочайшего уровня.

Кстати, именно тройной лутц обеспечил Плющенко-младшему победу в московском турнире по второму спортивному разряду.

Но запредельные тренировки сказываются на растущем организме. Яна Рудковская уже рассказала, что некоторое время назад Саша был вынужденяя надолго снизить тренировочный объем и интенсивность. Были проблемы с коленями, образовалась и пяточная шпора.

Известный спортивный врач Александр Резепов уверен: юному фигуристу нужно скорректировать весь тренировочный процесс.

Иначе могут начаться серьезные повреждения, а какие бы то ни было медицинские манипуляции в таком возрасте проводить нет смысла.

«У Саши идет становление организма, это приводит к повышенному травматизму. Он наберет мышечную массу, и болячки уйдут». – говорит медик медик.