Несчастные кошки бывшей жены актера Михаила Ефремова рискуют остаться на улице

Судьба кошек бывшей жены актера Михаила Ефремова вновь под вопросом. Они не ужились с новой владелицей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актриса Ксения Качалина, бывшая супруга актера Михаила Ефремова, держала питомцев в ужасных условиях, поэтому в декабре 2023 года к ней нагрянули волонтеры, которые и забрали четвероногих к себе. Они назвали выживших кошек Марлен и Одри.

Волонтеры, когда пришли в жилище Качалиной, ужаснулись увиденному — в квартире был ужасный бардак, среди которого бедные животные регулярно плодились. Из-за этого, а также из-за чрезмерных аппетитов питомцев, голодающая актриса грозилась их убить и просила денег на эвтаназию.

Одной кошке около двух лет, а второй — меньше года. Зоозащитники привели животных в порядок в клинике и нашли им новый дом.

Марлен и Одри забрала к себе девушка. Но она возникла проблема: усатые не ужились с ее котом. Поэтому им вновь ищут новый дом.

Качалина и Ефремов были в браке с 2000 по 2005 год. Уже тогда Ксения начала злоупотреблять спиртным. После расставания ситуация усугубилась, и женщина перестала заботиться об их общей дочери Анне-Марии. Актер помогал бывшей супруге, но три года назад его посадили в тюрьму, и Качалина осталась без помощи.

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