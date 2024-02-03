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Опубликовано 03 февраля 2024, 19:24
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Несчастные кошки бывшей жены актера Михаила Ефремова рискуют остаться на улице

Кошки бывшей жены актера Михаила Ефремова рискуют остаться на улице.
Несчастные кошки бывшей жены актера Михаила Ефремова рискуют остаться на улице

© Freepik

Судьба кошек бывшей жены актера Михаила Ефремова вновь под вопросом. Они не ужились с новой владелицей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актриса Ксения Качалина, бывшая супруга актера Михаила Ефремова, держала питомцев в ужасных условиях, поэтому в декабре 2023 года к ней нагрянули волонтеры, которые и забрали четвероногих к себе. Они назвали выживших кошек Марлен и Одри.

Волонтеры, когда пришли в жилище Качалиной, ужаснулись увиденному — в квартире был ужасный бардак, среди которого бедные животные регулярно плодились. Из-за этого, а также из-за чрезмерных аппетитов питомцев, голодающая актриса грозилась их убить и просила денег на эвтаназию.

Одной кошке около двух лет, а второй — меньше года. Зоозащитники привели животных в порядок в клинике и нашли им новый дом.

Марлен и Одри забрала к себе девушка. Но она возникла проблема: усатые не ужились с ее котом. Поэтому им вновь ищут новый дом.

Качалина и Ефремов были в браке с 2000 по 2005 год. Уже тогда Ксения начала злоупотреблять спиртным. После расставания ситуация усугубилась, и женщина перестала заботиться об их общей дочери Анне-Марии. Актер помогал бывшей супруге, но три года назад его посадили в тюрьму, и Качалина осталась без помощи.

Ранее мы писали, что осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов может выйти на свободу в 2024 году. Подробности читайте в этой статье.