Несчастье в семье: известно, что происходит с певицей Дианой Гурцкой после внезапной смерти мужа

Не так давно в жизни певицы Дианы Гурцкой произошла трагедия: не стало ее супруга Петра Кучеренко. Мужчина возвращался из командировки в Москву, и во время перелета он внезапно почувствовал себя плохо. Несмотря на усилия врачей и пилотов, спасти Петра не удалось. Поговаривают, Диана тяжело переживает смерть супруга: она отказалась от общения с близкими людьми и почти не встает с кровати. Как сообщает издание StarHit, на этот раз знаменитость отреклась от сцены.

Незадолго до трагедии Гурцкая вместе с сыном принимала участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети». В последнем выпуске передачи ведущий объявил о том, что артистка и ее наследник покидают проект по известной причине.

«Все мы знаем про события, которые произошли в их семье. Это большая потеря для всех родных и близких», — сказал Александр Олешко в эфире шоу.

К слову, сама Диана по-прежнему не комментирует события, происходящие в ее жизни.

Ранее брат Дианы Гурцкой отреагировал на сообщения об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа. Подробности смотрите в этой статье.