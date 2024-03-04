«Нес чушь»: директор Моисеева объяснил, почему певец перестал общаться с братом

Концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох объяснил, почему музыкант перестал общаться со своим старшим братом Марксом Толкачом, который проживает в Канаде. Об этом сообщает aif.ru.

«Их и так неблизкие отношения оборвались после того, как мы с Борей увидели телевизионное шоу на российском телевидении, в котором его брат нес очередную чушь», - высказался Горох.

Директор уточнил, что ту телепередачу он смотрел в компании Моисеева. В эфире шоу приехавший из Канады брат звезды и экс-участница трио «Экспрессия» выступали с критикой Гороха. По их словам, представитель артиста якобы удерживал его в подвале и всячески использовал.

«Толкач с женой был целый вечер в Москве, но к Боре так и не приехал. Он объяснил это тем, что я якобы не пускаю его к Моисееву. Кто может запретить родному брату прийти в гости к своему родственнику? Я никогда не отгораживал Борю от общения с кем бы то ни было», - рассказал Горох.

Директор добавил, что после того телеэфира Моисеев заявил, что больше не желает видеть и слышать своего брата.

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