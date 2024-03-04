Директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о последних часах жизни артиста. Об этом сообщает aif.ru.

4 марта, в день рождения Бориса Моисеева, на Троекуровском кладбище пройдет панихида. Как рассказал бывший директор артиста Сергей Горох, на богослужение придут друзья и коллеги певца.

Горох рассказал журналистам о последних днях жизни Моисеева. По его словам, последние годы артиста проходили по одному и тому же сценарию.

«Он обычно ужинал, ложился на диван перед телевизором и говорил: „Все, Серега, до завтра“. Ничто не предвещало беды», — рассказал он.

Однако в день смерти певца Горох решил приехать к нему раньше обычного.

«Обычно я приезжал в 16:00—16:30. А в этот раз поехал к двум часам дня. Как только я открывал дверь, он мне кричал из дальней комнаты: „Серега, привет“. А в этот раз я не услышал приветствия. Работал телевизор. Я застал его лежащим на диване с открытыми глазами. Схватил за руку и спросил: „Боря, что с тобой?“ И почувствовал, что рука была холодна», — рассказал он.

Напомним, Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал инсульт.

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