Неряшливый вид и дешевая еда: Меладзе показал Джанабаеву и детей

Последнее время Валерий Меладзе испытывает трудности — гонорары упали в два раза. Поддержу и любовь артисту продолжает оказывать жена — Альбина Джанабаева, передает Экспресс газета.

В день празднования 44-летия супруги Меладзе опубликовал фотографию, подписав: «Доброе утро, любимая Альбинушка! С днем рождения!».

На кадрах запечатлен утренний стол знаменитостей — недорогая, простая, домашняя еда. Сами супруги выглядят по-домашнему неряшливо. Также в кадр попали и дети Меладзе и Джанабаевой.

Примечательно, но Меладзе запретил комментарии под публикацией. Вероятно, опасался наплыва критики.

Ранее мы писали, что Валерий Меладзе ушел в тень после скандала.