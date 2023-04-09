17:28, 09 апреля 2023
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Неряшливый вид и дешевая еда: Меладзе показал Джанабаеву и детей
Меладзе показал Джанабаеву с детьми, запретив комментарии.
Фото: Starface.ru
Последнее время Валерий Меладзе испытывает трудности — гонорары упали в два раза. Поддержу и любовь артисту продолжает оказывать жена — Альбина Джанабаева, передает Экспресс газета.
В день празднования 44-летия супруги Меладзе опубликовал фотографию, подписав: «Доброе утро, любимая Альбинушка! С днем рождения!».
На кадрах запечатлен утренний стол знаменитостей — недорогая, простая, домашняя еда. Сами супруги выглядят по-домашнему неряшливо. Также в кадр попали и дети Меладзе и Джанабаевой.
Примечательно, но Меладзе запретил комментарии под публикацией. Вероятно, опасался наплыва критики.
Ранее мы писали, что Валерий Меладзе ушел в тень после скандала.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: