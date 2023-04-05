«Хочет получать денежки и тратить в Куршевеле»: Валерий Меладзе ушел в тень после скандала

Один из самых популярных певцов на отечественной сцене Валерий Меладзе угодил в неприятности после своих публичных высказываний. Теперь артист старается держать язык за зубами и избегает провокаций. Мужчина боится потерять огромные деньги, которые зарабатывает в России. В этом уверена автор mk.ru Татьяна Федоткина.

Девушка написала, что знает, почему сейчас исполнитель держится в тени. По словам журналистки, Меладзе хочет просто выступать и получать за это гонорар.

«Ему нормально отдыхается, потому что он — певец, а не мировой вершитель чужих судеб. Он хочет петь, получать за это денежки и тратить их в Куршевеле. Вот то, что мог бы ответить Меладзе, но не решился», — написала Федоткина.

Татьяна поспешила напомнить публике, что артисты работают для того, чтобы развлекать публику. Знаменитостей не надо рассматривать как духовные и нравственные ориентиры. Тем более на них необязательно равняться.

«Нас уже более двух тысяч лет предупреждают: не сотвори себе кумира!» — отметила журналистка.

Ранее мы писали о том, как жена Меладзе Альбина Джанабаева вновь спасла его из неприятной ситуации в Куршевеле. Супруги прекрасно проводили время на горнолыжном курорте вместе с 19-летним сыном, но внезапно идиллию нарушил «поклонник» артиста. Сначала он попросил у Меладзе совместное фото, на что тот ответил согласием, а затем стал у исполнителя хита «Иностранец» выпытывать его мнение о происходящей ситуации в мире, сопровождая все видеосъемкой.