«Нервы треплют, развод, дележка имущества»: Маша Распутина высказалась об отношениях с мужем

Певица Маша Распутина откровенно рассказала о совместной жизни с бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ исполнительница хита «Ты меня не буди» заявила, что их отношениям с мужем мешают другие женщины.

В этом году Маша Распутина отметила с супругом 25-ю годовщину со дня венчания, однако за все это время певица и бизнесмен так и не вступили в брак. Артистка призналась, что последние два года их жизнь активно портят «стервицы», пытающиеся влезть в чужие отношения.

«Нервы треплют, развод моего супруга, дележка имущества. Там такие стервицы, волки просто, все бьются с ними. Есть ведь люди неблагочестивые, мягко выражаясь, они ведут себя погано, подкупают, устраивают манипуляции. Не только на дом, там много на что претендуют. Главное, что нас хотят выжать до конца. Но не получится!» — высказалась Маша Распутина.

Напомним, певица и Виктор Захаров состоят в гражданском браке с 1999 года, у пары есть 24-летняя дочь Мария. Также у Маши Распутиной есть 39-летняя дочь Лидия от брака с ее первым продюсером Владимиром Ермаковым.

Ранее мы писали о том, что Маша Распутина раскрыла, почему не собирается выходить замуж за отца своей дочери.