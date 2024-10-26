«Нервы сдали, и я дала волю слезам»: недавно родившая Мария Погребняк столкнулась с трудностями

В сентябре Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз — у блогера и ее мужа родился сын Владимир. 36-летняя бизнесвумен уже вернулась к работе и стала снова посещать светские мероприятия, при этом успевая уделять внимание ребенку. Однако в своем Telegram-канале знаменитость призналась, что ей бывает трудно совмещать материнство и работу.

Мария Погребняк вышла на связь в личном блоге и сообщила, что завершила съемки своего шоу «Молодые родители» и посетила женский форум. Знаменитость призналась, что почувствовала сильную усталость, когда вернулась домой, и не смогла сдержать эмоции.

«Вчера ночью накрыла усталость, и я заснула, сидя с ребенком на руках. Самое тяжелое испытание — не спать ночами. Утром нервы сдали окончательно, и я дала волю слезам. Так жалко себя стало. Кажется, я переоценила свои силы. В другой ситуации я бы могла выспаться днем, благо мама помогает с Вовой, но есть работа, которую надо было завершить», — поделилась Мария Погребняк.

Несмотря на переутомление и эмоциональный всплеск, блогер взяла себя в руки и отправилась на работу.

«Но делать нечего, я дала слово, пообещала и в конце концов подписала контракт. Слезы пришлось утереть, откинуть волосы назад и легкой походкой отправиться на работу», — заявила бизнесвумен.

Напомним, 5 сентября Мария Погребняк снова стала мамой. Для знаменитости этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, который впервые стал отцом. У блогера уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

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