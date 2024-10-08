Кети Топурия впервые после родов вышла в свет и пожаловалась на фигуру. Об этом стало известно «Страстям».

Солистка группы A`Studio Кети Топурия пришла на премьеру мюзикла «Стоп, ночь». Это первый светский выход знаменитости после беременности — 31 июля она родила дочь Николь.

По словам Топурии, ее не устраивает вес и фигура после родов.

«Я не считаю, что я прекрасно выгляжу. Потому что у меня еще 8 лишних кг и они не так быстро сбрасываются как в прошлые разы. Возраст дает о себе знать. Я не ем тесто, сахар. Но пока у женщины гормоны не придут в себя, хоть жри, хоть не жри», — рассказала она.

Певица также заявила, что после рождения ребенка старается не уезжать на длительные гастроли.

«Сложно на душе когда уезжаешь куда-то и начинаешь скучать. Но мы тоже все это наладили и если мы куда-то улетаем, то это выезд на один-два дня», — рассказала она.