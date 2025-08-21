«Нервы и так на пределе»: неизвестные родственники погибшего на СВО зятя Пригожина портят жизнь его дочери

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что после гибели зятя в зоне СВО неожиданно появились его родственники, о которых никто не знал. По его словам, они пытались получить выплаты, которые положены вдове. Об этом стало известно NEWS.ru.

Пригожин признался, что муж его дочери Данаи вырос в детдоме и никогда не говорил о родственниках. Поэтому семья вдовы удивилась, когда объявились люди, представившиеся близкими погибшего Евгения. Продюсер предполагает, что это просто мошенники, которые хотели получить деньги.

Неизвестные родственники мужчины, по словам Иосифа, приходили в Солнцевский суд. Это негативно сказалось на психологическом здоровье Данаи, которая и так в трауре.

«К сожалению, наш алчный мир так устроен. Пытаются портить жизнь моей дочери, у которой нервы и так на пределе», - поделился Пригожин.

Суд встал на сторону вдовы, поэтому все выплаты получит она. Продюсер признался, что его дочери сейчас очень тяжело, но она старается держаться ради маленького сына.

Ранее Иосифа Пригожина раскритиковали после гибели зятя на СВО.