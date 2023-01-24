Нервный срыв или беременность: Лера Кудрявцева у всех на глазах съела губную помаду
Фото: Артур Лебедев/ Starface.ru
Телеведущая Лера Кудрявцева шокировала поклонников своей недавней выходкой. 51-летняя звезда сидела в кафе, а потом решила поправить макияж. Она накрасила губы помадой, а после съела косметическое средство. Кадры попали в Сеть.
Блондинка пригласила подругу пообедать в модном кафе в Санкт-Петербурге. Она сняла видео, на котором делится своими впечатлениями от заведения. На следующих кадрах Лера берет помаду, красит губы в яркий цвет и засовывает тюбик в рот. Теледива показала поклонникам, что действительно съела содержимое тюбика. Это выглядело очень странно.
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Знаменитость оставила свой поступок без комментариев. Некоторые решили, что у Кудрявцевой случился нервный срыв или она беременна, поэтому ее вкусы так резко поменялись. Но многие догадались, что это вовсе не косметическое средство, а конфета или кондитерская помадка. Правда, блондинка прекрасно накрасила ею свои губы. Звезда так и не стала объяснять ситуацию, а продолжила гулять по Петербургу.
Ранее мы писали о том, что телеведущий Отар Кушанашвили готов помочь Кудрявцевой с мигренями. Он назвал очень необычный способ.