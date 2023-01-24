Нервный срыв или беременность: Лера Кудрявцева у всех на глазах съела губную помаду

Телеведущая Лера Кудрявцева шокировала поклонников своей недавней выходкой. 51-летняя звезда сидела в кафе, а потом решила поправить макияж. Она накрасила губы помадой, а после съела косметическое средство. Кадры попали в Сеть.

Блондинка пригласила подругу пообедать в модном кафе в Санкт-Петербурге. Она сняла видео, на котором делится своими впечатлениями от заведения. На следующих кадрах Лера берет помаду, красит губы в яркий цвет и засовывает тюбик в рот. Теледива показала поклонникам, что действительно съела содержимое тюбика. Это выглядело очень странно.