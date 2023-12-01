«Нервная история»: Дмитрий Колдун рассказал о расставании с женой на полгода

Известный певец Дмитрий Колдун на шесть месяцев расставался с супругой Викторией Хамицкой. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале телеведущей Яны Чуриковой.

По словам музыканта, тяжелый этап в отношениях пары наступил через два года после его участия в «Фабрике звезд - 6». Супруга артиста, как он признался, регулярно ревновала его к фанаткам.

«Напряженная, нервная история...Помню, что у меня началась бессонница. Плюс на этом фоне мы расстаемся с Викой. У меня начались всякие, так сказать, свободные отношения», - заявил Колдун.

Певец подчеркнул, что после разгульного образа жизни ему пришлось ходить в больницу, однако детали своего лечения раскрывать не стал.

Встретились супруги спустя шесть месяцев после расставания и с того момента решили никогда не расходиться. В настоящий момент пара занимается воспитанием двоих детей: 10-летнего сына и 7-летней дочери.

Ранее Дмитрий Колдун признался, что после победы на «Фабрике звезд» жил как «полубомж».