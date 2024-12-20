Нередко наблюдал за ними такую особенность: уехавший из России комик Белый* пожаловался на пьющих англичан

Стендап-комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории России) в данный момент проживает за рубежом. Там он отметил одну особенность британцев. По словам артиста, представители этой нации злоупотребляют алкоголем.

Белый* поделился впечатлениями о жизни за границей в шоу «Культурная разница» на YouTube. Комик заявил, что англичане, по его мнению, отравительно пьют и вообще делают это часто и много.

Артист пришел к такому выводу после нескольких случаев. Об одном из них он рассказал в шоу. Так, один раз Белый* стал свидетелем того, как группа британцев пила алкоголь и танцевала под звуки уличной музыки в Лиссабоне. У комика эта сцена, как он признался, вызвала отвращение.

Ранее Белый* побывал в роли доставщика еды в рамках снимавшегося в Лос-Анджелесе ролика. Также артист заявил, что ему некомфортно в США.

*признан иноагентом на территории России