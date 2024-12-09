«Неразлучники»: 50-летний Руслан Нигматуллин помолодел рядом с 22-летней возлюбленной Эвелиной Сынче

Бывший вратарь сборной России по футболу 50-летний Руслан Нигматуллин все свое время проводит с 22-летней возлюбленной Эвелиной Сынче. Интернет-пользователи отмечают, что пара хорошо смотрится, а сам спортсмен будто помолодел рядом с молодой избранницей.

Об этом пишет Woman.ru.

Нигматуллин расстался с женой в начале 2024 года. Он 27 лет состоял в браке. Спортсмен заявлял, что любовь к супруге сменилась равнодушием.

После развода Нигматуллин проживает вторую молодость с Эвелиной. Они постоянно путешествуют и накопили множество снимков из поездок.

В Сети обратили внимание на то, что пара всегда вместе. Подписчики задались вопросом, есть ли у девушки своя жизнь.

«Неразлучники», «Аккуратней, так можно и надоесть друг другу», - пишут интернет-пользователи».

Ранее сообщалось, что с разводом Нигматуллин лишился квартир в Майами и Москве. Имущество было оформлено на жену – спортсмен очень доверял женщине.