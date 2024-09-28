Непубличный внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров оказался владельцем убыточного бизнеса в России

Сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров оказался владельцем убыточного бизнеса. В 2021 году он открыл рекламное агентство, однако прибыли за три года так и не получил.

Как пишет Telegram-канал Mash, за 2023 год фирма Байсарова получила убыток в 2,2 миллиона рублей.

Отмечается, что компания внука Аллы Пугачевой занимается организацией вечеринок и выставок в Москве и Лондоне.

Дени Байсаров в отличие от своих знаменитых родственников остался в Москве, однако он ведет непубличный образ жизни. Недавно он впервые вышел в свет после того, как Кристина Орбакайте заявила, что она не хочет возвращаться в Россию. Молодого человека заметили в арт-галерее Полины Аскери на Патриарших прудах.

Напомним, что Орбакайте в 2022 году переехала в США и приезжала в Россию на заработки. После отмены ее гастрольного тура певица заявила, что больше не планирует возвращаться на Родину.

Ранее также стало известно, что Орбакайте вынуждена выступать в полупустых залах в США. Билеты по американским меркам стоят недорого, но даже это не привлекает на концерты зрителей.