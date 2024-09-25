Непубличный сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров вышел в свет в Москве

Сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров неожиданно вышел в свет в Москве. Своим появлением на публике он дал понять, что, в отличие от других членов семьи, пока остается в России.

Внука артистки Аллы Пугачевой заметили среди гостей празднования годовщины Askeri Club. Он был одет в классический костюм и даже повязал галстук. Фото Дени опубликовал Telegram-канал «Сторожевая Милова».

К слову, до этого в Сети уже появлялся свежий снимок Байсарова. Тогда пользователи отметили, что молодой человек сильно изменился. Он отрастил волосы и стал сильно похож на маму.

Дени Байсаров довольно редко выходит в свет и, в отличие от брата Никиты, не стремится на сцену. На светских мероприятиях он появляется лишь изредка в компании Кристины Орбакайте. Молодой человек развивается в бизнес-сфере. Он руководит ивент-агентством. В компании он является и директором, и фотографом.

Напомним, что мама Дени сейчас живет и выступает в США. Кристина признавалась, что в ближайшее время не планирует приезжать в Россию. На данный момент она находится в туре. Однако полные залы собирать у нее не получается.

Ранее Никита Пресняков пришел с цветами на концерт Кристины Орбакайте.