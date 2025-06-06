Непубличный сын актера Алексея Нилова Дмитрий женился в Петербурге

Сын 61-летнего актера Алексея Нилова Дмитрий женился. Мужчина ведет непубличный образ жизни, поэтому о свадьбе стало известно только благодаря его сестре Елизавете.

В личном блоге дочь Нилова опубликовала трогательное фото с отцом, на котором обнимала его. Оказалось, что кадр был сделан на торжестве по случаю бракосочетания сына артиста Дмитрия. Расписались молодожены в Санкт-Петербурге. Также известно, что возлюбленную звездного наследника зовут Марина.

«25.05.25. Счастливые папа и дочь! В семье Ниловых пополнение! Братик женился и подарил супруге нашу фамилию! Люблю вас: М+М=любовь», - сообщила Елизавета.

В комментариях поклонники поздравили Дмитрия со свадьбой, хоть и расстроились, что не увидели жениха с невестой.

«Жаль, что фото братика Мити с женой не показали!»; «Счастлива за вас!»; «Классная семья!» - пишут пользователи в соцсетях.

К слову, у Нилова еще есть сын от актрисы Ирины Климовой. Долгое время он не поддерживал связь с Никитой, но постепенно их отношения наладились, чему Алексей рад. Сейчас молодой человек учится на психолога.

Ранее мама Насти Ивлеевой показала фото со свадьбы дочери.