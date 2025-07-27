«Непростые времена. Поутру уже пьяна»: Лера Кудрявцева вышла на связь после публичных оскорблений мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева вышла на связь после публичных оскорблений мужа. В личном блоге артистка опубликовала стихотворение, в котором дала отпор Игорю Макарову: «Не согласна быть в ряду несчастных кляч».

Недавно Лера Кудрявцева решилась на откровение: она призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью мужа. Телеведущая в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила Игоря Макарова, но ее усилия оказались напрасными: «Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала „созависимой“». Позднее хоккеист отреагировал на заявления жены и нецензурно обругал ее: «Уже просто успокойся и молчи. Достала!»

Артистка не стала открыто вступать в перепалку с супругом. Вместо этого Лера Кудрявцева поделилась стихотворением, написанным ее близкой подругой Катей Гордон, в котором дала понять, что не намерена страдать.

«Говорят, у тети Леры… Непростые времена. Жрет в ночи, не зная меры. Поутру уже пьяна. Три морщины появились, восемь лишних килограмм. <…> Ей бы поскромней одеться и под лавкой отсидеться… Ей найти бы темный лаз, сколупнув ресницы с глаз. Только Лера не согласна быть среди несчастных кляч. Потому ищите Леру в новой сетке передач», — говорится в стихотворении.

Поклонники поддержали знаменитость и пожелали ей пройти через эти испытания, поскольку «все лучшее впереди».

«Правильно, что Вы не опускаете руки. Лера, держись. Хорошо, что Катя всегда поддерживает. Вот это дружба!», «Лера, все лучшее впереди! Не вешайте нос!», «У всех бывают непростые времена. Все пройдет, пройдет и это», — пишут в Сети.

Напомним, в 2024 году пара уже переживала кризис в отношениях. В январе Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы Игоря Макарова с алкоголем. Спустя время телеведущая призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, чем занимается после эмоционального срыва из-за алкоголизма мужа: «Три дня у меня бытовая терапия».