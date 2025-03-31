«Непростой человек»: продюсер рассказал о конфликтах Егора Крида на шоу «Голос»

Продюсер Юрий Аксюта сообщил, что Егор Крид со многими переругался на «Голосе». Об этом стало известно в эфире шоу «Как это было с Яной Чуриковой».

Егор Крид был наставником в музыкальном шоу на протяжении нескольких сезонов. Создатели проекта понимали, что певец — не только кумир молодежи, но и талантливый человек со сложным характером. Аксюта отзывается о Егоре как о непростом артисте, который со многими поругался на шоу.

«По-моему, он со многими переругался. Но у нас с ним есть полное взаимопонимание. У него ко мне расположение, у меня к нему. И мы просто нивелировали все творческие конфликты. Я его возвращал из города, он уезжал с репетиции перед этим. Чего в этой истории только не было! Потому что он непростой человек, но при этом талантливый», — высказался продюсер.

По словам Юрия, за годы на ТВ он научился договариваться с артистами. Более того, продюсер готов прощать им многие вещи, от которых его «трясет».

«Да, я пойду со своими выговорюсь, поругаюсь матом как следует и так далее. А потом приду в совершенно спокойном состоянии, и мы как-то продолжим нормальное человеческое общение», — пояснил он.

Сам Егор не комментировал слова Юрия о нем.

Ранее Юрий Аксюта заявил, что команде «Голоса» стыдно за скандал с победой дочери Алсу. Подробности читайте в этой новости.