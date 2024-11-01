«Непростое для нее решение»: похоронившая единственного сына Понаровская возвращается к работе

В конце сентября в семье певицы Ирины Понаровской произошла трагедия. У нее умер единственный сын Энтони Родд. После похорон артистка закрылась в себе, но сейчас начала приходить в себя. В скором времени она вновь вернется к работе.

Директор знаменитости Лера Тувина подтвердила, что Ирина собирается снова выступать на сцене. По мнению близких Понаровской, это пойдет ей на пользу.

«Да, Ирина действительно будет работать. Это, конечно, непростое для нее решение. Но мы все считаем, что встречи со зрителями, овации и любовь поклонников сейчас подействуют самым положительным образом на ее состоянии», - рассказала представительница звезды mk.ru.

По словам Тувиной, уже скоро Ирина объявит о своем возвращении в соцсетях. К посещению мероприятий певица планирует подходить выборочно. По данным СМИ, ей уже поступило несколько интересных предложений, но пока все на стадии согласования.

Напомним, что Энтони нашли мертвым в ванной комнате. Жена мужчины вызвала бригаду скорой помощи, но спасти его не удалось. Ему было 39 лет.

Ранее Анна Калашникова озвучила вероятную причину смерти сына Ирины Понаровской.