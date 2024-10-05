«Непрофессионализм Кати Гордон не перестает удивлять»: Алана Мамаева поддержала Лерчек, сменившую адвоката

Алана Мамаева заступилась за Лерчек и поддержала ее решение отказаться от услуг Кати Гордон в суде.

Бывшая жена футболиста раскритиковала звездного адвоката и усомнилась в ее профессионализме. Алана удивилась тому, что Катя не держит служебную тайну и рассказывает теперь публично о некоторых деталях по делу, связанному с Валерией Чекалиной.

Мамаева также осудила Гордон из-за ее обиды на Лерчек: модель заявила, что блогерша в праве поступать так, как считает нужным, поэтому критиковать ее из-за отказа от услуг адвокат не имеет права. Кроме того, по словам Аланы, Чекалина даже не должна оправдываться перед Гордон из-за своего решения.

«Непрофессионализм Кати Гордон не перестает удивлять! Лерчек имеет полное право менять адвоката когда захочет, и ей не нужно оправдываться, почему она это сделала! А вот что начинает литься из уст "адвоката"... Это просто жесть», — заявила блогерша в своем Telegram-канале «Алана Мамаева».

Напомним, что против Валерии и Артема Чекалиных возбудили очередное уголовное дело. Катя Гордон являлась защитником интересов Валерии. Однако вчера она узнала на последнем заседании по делу знаменитости, что та публично отказалась от ее услуг. Такой поступок со стороны блогерши оскорбил адвоката.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева публично обвинила Лерчек в ее непорядочности.