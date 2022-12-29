17:16, 29 декабря 2022
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«Неприятный стресс»: Юлия Высоцкая переживает непростые времена
Фото: Tsvetkova Ekaterina \ East News
Жена режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая переживает из-за стресса, который буквально не дает актрисе спокойно жить.
«Стресс к концу года – это ежегодная история», - поделилась она.
Высоцкая отметила, что стресс бывает разным, в том числе «неприятным».
«Когда, например, действительно, или очень много работы или не получается что-то на работе. Репетируешь, репетируешь, а не можешь найти (золотую середину – прим.)», - призналась Высоцкая.
Она заметила, что «психосоматика очень сильно зависит от физиологии». «Если у меня достаточно сил,… то и голова справляется гораздо лучше со стрессом», - заключила актриса.
Ранее Высоцкая опубликовала снимок, на котором позирует почти с лысой головой.
Источник фото:Tsvetkova Ekaterina \ East News
Источник:YouTube-шоу «Новогодний девичник»
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: