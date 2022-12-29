«Неприятный стресс»: Юлия Высоцкая переживает непростые времена

Жена режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая переживает из-за стресса, который буквально не дает актрисе спокойно жить.

«Стресс к концу года – это ежегодная история», - поделилась она.

Высоцкая отметила, что стресс бывает разным, в том числе «неприятным».

«Когда, например, действительно, или очень много работы или не получается что-то на работе. Репетируешь, репетируешь, а не можешь найти (золотую середину – прим.)», - призналась Высоцкая.

Она заметила, что «психосоматика очень сильно зависит от физиологии». «Если у меня достаточно сил,… то и голова справляется гораздо лучше со стрессом», - заключила актриса.

Ранее Высоцкая опубликовала снимок, на котором позирует почти с лысой головой.