«Неприятные моменты»: Яна Рудковская объяснила, почему ей отключили микрофон на VK fest

Продюсер Яна Рудковская заявила, что попала в неловкую ситуацию в первый день VK fest из-за ведущей Аллы Михеевой. Жене фигуриста Евгения Плющенко отключили микрофон, когда она хотела раскрыть имя тайного хедлайнера мероприятия.

«Я всегда говорю, когда правая рука не знает, что делает левая, получаются неприятные моменты — это минус многих фестивалей и премий», - написала Яна в своем Telegram-канале.

Как пояснила Рудковская, Михеева на дорожке сама спросила, знает ли она имя тайной звезды фестиваля и ждала ответа на вопрос.

«Конечно, я знаю! С меня по буквам начали вытягивать имя, а потом, видимо, в ухо редакторы прокричали Алле, что стоп», - высказалась о ситуации Яна, добавив, что планы могут меняться, но «уха», как у ведущих, у нее для таких ситуаций нет.

В итоге организаторы принесли продюсеру извинения со сцены, что смягчило ее гнев. Рудковская отметила, что это «крутой и профессиональный подход».

Ранее Яна Рудковская заинтересовалась жизнью британской королевской семьи и обсудила возможные измены принца Уильяма больной раком жене, Кейт Миддлтон.