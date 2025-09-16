«Неприятно стало»: автор завирусившегося видео с танцорами Булановой обиделся на певицу

Автор вирусного ролика с танцорами Булановой обиделся после интервью с певицей. Об этом сообщает «Абзац».

Во время интервью Ксении Собчак Татьяна Буланова прокомментировала нашумевшее видео в соцсетях с ее танцорами, которое положило начало новому витку популярности певицы. Она уличила автора ролика в том, что он хотел высмеять непрофессионализм ее коллектива, однако получил обратную реакцию общества.

Автор видео заявил, что не преследовал такой цели. Он ожидал от знаменитости слова благодарности в свой адрес.

«По крайней мере танцоры были мне благодарны. Они мне писали. С ее стороны не было никакой реакции за все время. Вчера первое такое вот произнесено было от нее. Я надеялся, что по крайней мере хотя бы скажут спасибо. Неприятно как-то стало. Когда я выложил этот рилс, конечно, у меня не было плохих целей», — рассказал он.

Мужчина добавил, что надеется на личную встречу с Булановой, чтобы исключить недопонимание.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова объяснила завистью насмешки Булановой и Собчак.