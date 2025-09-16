«Кто там судьи?»: Ольга Бузова объяснила завистью насмешки Булановой и Собчак

Поющая телеведущая Ольга Бузова сделала вид, что не расстроилась из-за высказываний Ксении Собчак и Татьяны Булановой в ее адрес. Певица и журналистка назвали исполнительницу хита «Мало половин» труженицей без вокальных данных.

Как рассказали Telegram-каналу «Свита короля» в окружении Ольги, она объяснила насмешки в свой адрес обыкновенной завистью к чужому успеху.

«Я вас умоляю, кто там судьи? Ксения поет, может? Да пошли они… Это обычная зависть. Ведь меня и мою команду все и везде любят. Мои танцоры меня не подводят. У моего народа я ассоциируюсь с весельем, а не с благородным животным», - якобы заявила Бузова своей команде.

