«Неприятно»: бывшая жена Михаила Галустяна высказалась о предполагаемой разлучнице

Бывшая жена юмориста и телеведущего Михаила Галустяна высказалась о его предполагаемой любовнице. Виктория неожиданно встала на сторону артиста, объявившего о расставании после 18 лет брака, и заявила, что никаких измен в их семье не было.

«Никто никого не предавал и не бросал — это совместное решение. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Ему сейчас самому непросто, поверьте», - попыталась убедить пользователей Сети в личном блоге Виктория.

Она заверила, что осталась в хороших отношениях с Галустяном, а расставание прошло без скандалов. Кроме того, женщина призналась, что у нее нет финансовых претензий к бывшему мужу, и никаких обид на него она не держит.

«Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете на фоне дурацких слухов об уходе к другой. Это не так. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек. Между нами нет обид», — объяснила Виктория.

Несмотря на заверения, подписчики словам экс-супруги Галустяна не поверили. Комментаторы отметили, что семьи не распадаются просто так после 18 лет жизни.

«Мужчина уходит, когда есть другая. Женщина по своей воле, если все хорошо, не уходит», - выразила предположение одна из пользовательниц.

Некоторые также не исключили, что причиной расставания могли стать частые гастроли Михаила и его отсутствие дома.

Напомним, в конце апреля Михаил объявил о разводе с женой. После этого юмориста заподозрили в романе с визажисткой по имени Милена, с которой он работал на проекте «Звезды в Африке». Девушка оказалась беременна, она опровергла связь с Галустяном, но не раскрыла имя отца ее будущего ребенка.

Ранее Михаил Галустян рассказал, как ему удается справляться с апатией и восстанавливаться после сложных съемок. Как признался шоумен, мужские слезы абсолютно приемлемы, а он сам периодически дает себе возможность погрустить, если того требует душа.