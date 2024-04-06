«Неприятная ноша»: на что Эвелина Бледанс готова пойти ради денег

55-летняя Эвелина Бледанс готова и дальше выступать в образе медсестры, если за это платят хорошие деньги. Об этом певица и актриса рассказала в интервью изданию NEWS.ru.

Бледанс когда-то стала знаменитой благодаря своей роли в комик-труппе «Маски». Спустя 20 лет после распада коллектива звезда продолжает облачаться в медсестру.

«Долгое время это было для меня неприятной ношей, потому что все меня видели только так или иначе. Я действительно ненавидела этот образ и считала, что это «проклятие медсестры», – поделилась актриса.

Однако сейчас Эвелина Бледанс считает, что на желании фанатов видеть ее в культовом образе можно неплохо заработать. Артистка призналась, что благодарна судьбе за такую возможность.

«На корпоративах за отдельные, большие деньги я выхожу в образе медсестры и пою песни», – призналась она.

Исполнительница добавила, что с годами она только похорошела. К тому же Бледанс стала еще активнее следить за собой и заметно похудела.

«Я, может быть, по килограммам сбросила не так много, но по объемам прилично, похудели не только живот, бедра и так далее, но и лицо. Это заставило меня сейчас пойти и добавить в лицо объем за счет биоматериала», – поделилась актриса.

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