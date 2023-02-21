«Мне очень дискомфортно»: уехавшая из России Асмус столкнулась с новой проблемой

В последнее время поклонники Кристины Асмус не успевают следить за ее передвижениями. Еще совсем недавно девушка была в Дубае, но уже сейчас она находится в Египте. Знаменитость призналась: данная поездка — ее давняя мечта. Вот почему о своих эмоциях от путешествия экс-супруга Харламова подробно рассказывает в социальной сети.

На этот раз Кристина вышла на связь и сообщила об установленном рекорде. За 7 дней она совершила 7 перелетов, от этого Асмус ощутила дискомфорт. Девушка призналась: у нее боязнь самолетов.

«Мне очень дискомфортно летать, зато поезда я обожаю. Готова даже по 2-3 суток ездить, но в Египет напрямую РЖД пока не ходит. Для меня поезд — это не трата времени, а возможность хорошо выспаться и заняться делами, на которые вечно нет времени», — сообщила актриса.

Также экс-возлюбленная Харламова добавила, что она в восторге от атмосферы поездов. Ей очень нравится смотреть в окно и любоваться просторами.

Ранее мы писали о том, что пользователи Сети раскритиковали Асмус за ее поездку в Египет, вот почему Кристине пришлось публично оправдываться. Подробности инцидента читайте в этой статье.