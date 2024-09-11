«Неприлично»: Садальский обрушился с критикой на Канделаки из-за ее образа на прощании с Масляковым

Актер Станислав Садальский обрушился с критикой на директора ТНТ Тину Канделаки из-за ее образа на прощании с ведущим КВН Александром Масляковым. Он подробно описал, в чем была одета 48-летняя журналистка.

«Никого нет рядом, чтобы девушке сказать: неприлично предстать перед камерами и гробом в шелковой юбке и укороченном пальто. При этом надела серебристые остроносые туфли и 5G-очки испанского бренда Balenciaga», - отметил Садальский в своем Telegram-канале Стас Уполномочен Заявить.

Он отметил «умопомрачительный макияж в нюдовых тонах» у Канделаки и гладкий хвост на голове.

«Прическу она дополнила заколками Prada. А с другой стороны… В общем, шоу должно продолжаться», - написал Садальский и вспомнил, как директор «Ленкома» Марк Варшавер пришел на похороны режиссера Марка Захарова в праздничном костюме.

Ранее сообщалось, что ведущий Леонид Якубович не смог сдержать слез на прощании с Масляковым. Он был знаком с ведущим КВН 57 лет и говорит: тот не изменился за все время.