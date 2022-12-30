Настасья Самбурская покинула Россию вместе с подругой

Актриса Настасья Самбурская улетела из России. Пунктом назначения знаменитости стали Объединенные Арабские Эмираты.

Самбурская отправилась в путешествие не одна – она взяла с собой подругу, актрису Наталью Рудову.

Как только Самбурская приземлилась в ОАЭ, она заявила, что «поняла, почему все телки в Дубай летают».

Потом актриса показал себя на побережье Персидского залива. Подруга сняла, как Самбурская занимается спортом прямо на пляже.

«Человек вот так проводит свое время», - прокомментировала Рудова.

В середине декабря сообщалось об отъезде из России певца Григория Лепса.