13:31, 30 декабря 2022
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Настасья Самбурская покинула Россию вместе с подругой
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Актриса Настасья Самбурская улетела из России. Пунктом назначения знаменитости стали Объединенные Арабские Эмираты.
Самбурская отправилась в путешествие не одна – она взяла с собой подругу, актрису Наталью Рудову.
Как только Самбурская приземлилась в ОАЭ, она заявила, что «поняла, почему все телки в Дубай летают».
Потом актриса показал себя на побережье Персидского залива. Подруга сняла, как Самбурская занимается спортом прямо на пляже.
«Человек вот так проводит свое время», - прокомментировала Рудова.
В середине декабря сообщалось об отъезде из России певца Григория Лепса.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Автор:Лилия КараеваТеги: