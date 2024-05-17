«Неприлично однозначно»: подписчики раскритиковали Анну Нетребко за откровенный образ с мини-шортами

Оперная певица Анна Нетребко прошлась по Дубаю в ультракоротких шортах и без макияжа. Кадры с прогулки звезда выложила в социальных сетях. Но далеко не все подписчики оценили образ исполнительницы.

На снимке Анна позирует на фоне набережной в черной майке, мини-шортах с этническим узором и босоножках на шпильке. Волосы она завязала в два пучка и показала лицо без косметики. В таком образе звезда гуляла по улицам Дубая.

Некоторые подписчики оперной певицы посчитали такой образ неприличным. Они считают, что неуважительно по отношению к местным жителям разгуливать в коротких шортах. Наряд знаменитости им показался чересчур откровенным.

«У вас очаровательные ноги, но в Дубае ходить в трусах как-то неприлично», «Понятно, что курорт, но не Анапа же», «Так даже в Европе не ходят», «Местные традиции надо уважать», «Неприлично однозначно», «Перебор», — отреагировали пользователи соцсетей.

Поклонники знаменитости заступились за нее, отметив, что Анна прекрасно выглядит после похудения.

Нетребко находится в Дубае 15-летним сыном от баритона Эрвина Шротта, с которым у нее были помолвка и отношения. Она открыто говорит о том, что ее наследник Тьяго, имеет особенности в развитии, в частности, аутизм. Тем не менее, подросток успешно учится в девятом классе венской школы и не отстает от своих сверстников. По словам артистки, для таких детей, как ее сын, главное — не медицина, а любовь и внимание.

Ранее артистка объявила о своем возвращении на сцену Берлинской государственной оперы.