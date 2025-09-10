«Неприемлемо»: Ирина Аллегрова объяснила, почему не возвращается на сцену

Ирина Аллегрова назвала «неприемлемым» возвращение на сцену во время СВО. Слова певицы передает Mash.

Летом 2025 года Ирина Аллегрова впервые за долгое время выступила на «Новой волне». После музыкального фестиваля певица дала интервью, в котором объяснила почему стала реже появляться на концертах.

В первую очередь, Аллегрова отметила программу «Моно», с которой выступала несколько лет назад. По словам певицы, она задала высокую планку, и соответствовать ей очень тяжело.

«Главный вопрос: с чем возвращаться? Советую Вам пересмотреть программу «Моно»: творческую планку после нее очень трудно будет поднять выше, а опустить ниже — не имею права!» — высказалась она.

Также Аллегрова отметила, что на ее творческие планы повлияли пандемия и СВО. По словам знаменитости, она не может выступать с «развеселыми» песнями в непростой период для страны.

«А потом СВО, которая радикально изменила нашу жизнь, и это не могло не отразиться на музыке. Я сразу для себя решила, что петь развеселые песни в такой момент неприемлемо», — резюмировала Аллегрова.

На сегодняшний день певица не может ответить, когда состоится ее новый сольный концерт.

Ранее Аллегрова объяснила, почему отказывается от общения с журналистами. Подробности читайте в этой новости.