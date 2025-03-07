«Непременно получит принца»: писательница Устинова пожаловалась на нравы современных девушек

Писательница Устинова заявила, что ее сыновья не женятся из-за нравов девушек. Об этом сообщает aif.ru.

Писательница Татьяна Устинова пожаловалась на воспитание девушек. По ее словам, те, кто родился в 90-ые, начитались зарубежных журналов, которые привили им неправильные идеалы среди мужчин.

«Нынешнее поколение молодых девушек родилось после 1990‑х, когда в бывший Советский Союз, в Россию, хлынул поток глянцевых женских журналов со всякого рода псевдопсихологическими идиотскими статьями: 30 способов соблазнить шефа, 15 методов завоевать миллиардера на курорте и так далее», — рассказала она.

Устинова воспитала двух сыновей — Михаила и Тимофея. О личной жизни отпрысков писательницы ничего неизвестно, однако сама Устинова заявляет, что ее детям трудно найти достойных девушек.

«В поколении наших детей — одному моему сыну 30 лет, другому 20 лет — найти приличную подругу сложно, несмотря на благополучный и респектабельный круг общения. Виной всему внушаемая с детства девочке мысль о том, что она принцесса и непременно получит принца», — добавила она.

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