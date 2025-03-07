«Грущу который день»: беременная невестка Татьяны Васильевой спорит с мужем о пятом ребенке

Беременная невестка актрисы Татьяны Васильевой Мария рассказала о конфликтах с мужем в ожидании пятого ребенка. Супруги спорят, так как Филипп не хочет ничего покупать для малыша.

Филипп и Мария сейчас ожидают пятого ребенка. У них родится мальчик. Однако пока к его появлению на свет ничего не готово. По словам невестки Васильевой, это вина ее мужа, который отказывается что-либо приобретать для младенца.

«Я грущу который день. До родов рукой подать, а Филипп категорически против покупать что-либо для ребенка. Просто не позволяет! Говорит, примета плохая. Так было и с Саррой, и с Миррой. А тут ведь сын! Нужны ползунки… Я хочу подготовиться, ведь для девочек уже была одежда, а тут… Это ужас какой-то!» - призналась Мария.

Филипп пояснил, что не хочет покупать вещи, так как верит в приметы. Он считает, что ничего нельзя готовить заранее. Он заявил, что приобретет все необходимое для сына, когда он уже родится.

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