Непредвиденная болезнь и резкое ухудшение здоровья: в Москве срочно заменили спектакль с Добронравовым

В Москве заменили спектакль «Ты где-то рядом», в котором играл актер Федор Добронравов. Причина замены – болезнь артиста и резкое ухудшение самочувствия.

Подробности приводит Газета.Ru.

Спектакль должен был пройти в Культурном центре «ЗИЛ». Однако зрителям объявили о замене непосредственно перед показом.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», - сказали в театре.

Зрителям предложили посмотреть постановку «Танцуй со мной» с Ефимом Шифриным и Татьяной Васильевой. Сдать билеты также не запрещалось.

Агент актера подтвердила болезнь Добронравова и отмену спектаклей. Каких-либо подробностей о состоянии актера представитель не привела.

Ранее сообщалось, что молодая актриса заменит певицу Кристину Орбакайте в спектакле «Современника» «Двое на качелях».