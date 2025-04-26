«Непредсказуемый персонаж»: Наташа Королева ответила Сергею Соседову после скандала на «Суперстаре!»

Наташа Королева ответила на критику Сергея Соседова после скандала в финале шоу «Суперстар!». В беседе с «7Дней.ru» на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ» певица назвала журналиста «непредсказуемым персонажем» и дала понять, что не держит на него зла.

По словам Наташи Королевой, она уже давно привыкла к манере поведения Сергея Соседова и к происходящим на «Суперстаре!» конфликтным ситуациям. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» призналась, что не держит зла на музыкального критика, и отметила: за счет него проект даже интереснее смотреть.

«Мы любим Сережу. Он у нас непредсказуемый персонаж, поэтому у нас всегда на „Суперстар!“ очень интересно, а это для телевизионного шоу очень важно», — заявила Наташа Королева.

Напомним, финал шоу «Суперстар!» на НТВ 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та лишилась победы. Такие результаты вызвали негодование публики, а член жюри Сергей Соседов уверен: артистку «засудили».

Комментируя произошедшее, Наташа Королева заявила, что к проигрышу Азизы на проекте причастен именно Сергей Соседов, который «перехвалил» ее и «перестарался в предвзятости к другим исполнителям». Журналиста возмутили подобные высказывания в его адрес, и он публично отчитал певицу.

«Ну, там Наташа наговорила всякой ерунды, бывает, что всякого можно наговорить, порой, лишнего», — отметил Сергей Соседов.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Соседов прокомментировал конфликт Аллы Пугачевой и Ларисы Долиной из-за песни «Погода в доме»: «Это глупый и вздорный каприз».