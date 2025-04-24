«Погода в доме» была написана для Аллы: Соседов прокомментировал конфликт Долиной и Пугачевой

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов прокомментировал слова Ларисы Долиной о том, что Алла Пугачева невзлюбила ее из-за песни «Погода в доме». Журналист в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что изначально эта композиция была написана для Пугачевой.

Напомним, что Долина в интервью рассказала, что Алла Борисовна стала ее недолюбливать, так как раньше она работала с композитором Русланом Горобцом. Мужчина сотрудничал и с Ларисой, написав музыку к ее хиту.

«И она (Пугачева, - прим. ред.) предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню», — утверждает Долина.

Сергей Соседов рассказал о творчестве Пугачевой с Горобцом.

«Руслан Горобец, композитор, аранжировщик и клавишник, долгое время работал в сопровождающей группе Пугачевой «Рецитал» и хотел, конечно, чтобы его песни пела сама «хозяйка». Но она его песни петь не хотела, а использовала только как аранжировщика других своих песен», – поделился музыкальный критик.

Он добавил, что параллельно прекрасный поэт Михаил Танич тоже хотел написать большой хит (или даже целый альбом) для Пугачевой. По словам Сергея, «Погода в доме» изначально и была написана для Пугачевой (как и другие песни, вошедшие потом в альбом Ларисы Долиной «Погода в доме»).

«Но Пугачева не захотела петь ни «Погоду в доме», ни другие их совместные с Горобцом песни. Танич был тоже на нее в обиде. В итоге эти песни предложили Долиной, и она их спела», – отметил Соседов.

Музыкальный критик высказался о том, могла ли Пугачева завидовать Долиной.

«При чем здесь зависть Пугачевой к Долиной? Ведь песни писались изначально под Пугачеву! Это глупый и вздорный каприз, типа: «Я не спела, а зачем ты пела?» Здесь логики никакой нет. Сам Танич считал, что Пугачевой уже в начале 90-х ничего было не нужно (он имел в виду песни, конечно)» – добавил телеведущий.

Ранее Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в России Веры Брежневой.