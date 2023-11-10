«Непредсказуем»: актриса Перелыгина рассказала о работе с Богомоловым

Актриса Василиса Перелыгина рассказала о режиссере Константине Богомолове и назвала его непредсказуемым. Девушка играет в популярном театре на Малой Бронной, где когда-то служил ее отец. Она дала интервью WomanHit.ru.

Молодая артистка порассуждала о комплексах. Она считает, что они не красят любого человека, но избавиться от них полностью невозможно. Она привела в пример слова Константина Богомолова о бесстыдстве. Режиссер говорит, что это важная черта актера.

«В бесстыдстве кроются и свобода, и легкость на сцене, в кадре. И в жизни тоже. Но и быть в какой-то момент закомплексованным и слабым, откровенно признаваться в этом себе и другим — тоже бесстыдство. Проще говоря, надо не бояться быть собой», – поделилась Василиса.

Звезда задействована во многих спектаклях и тесно сотрудничает с режиссером. Она рассказала, чем Богомолов отличается от других. По словам Перелыгиной, он очень любит театр и не ленится работать с актером.

«Мне кажется, это часть режиссерский профессии, о которой забыли. Фанатичен. Непредсказуем», – охарактеризовала режиссера звезда.

Василису считают прирожденной актрисой. Но девушка говорит, что у нее есть и другие интересы. К примеру, в детстве ее привлекала археология. А потом она увлеклась музыкой и пением. Однажды у нее даже был мини-концерт.

Ранее мы писали о том, как Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак. Он назвал жену «кусачим Скорпионом».