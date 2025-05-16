«Неправдоподобно»: что не так с тайной свадьбой Алексея Воробьева

Тайную свадьбу артиста Алексея Воробьева и оперной певицы Аиды Гарифуллиной назвали неправдоподобной. В Сети отмечают, что в паре нет искренней любви.

Telegram-канал Героиня Татлера прокомментировал брак Воробьева: «Получается, два профессиональных голддиггера встретили и полюбили друг друга? Звучит неправдоподобно. Скорее кто-то кому-то стал прикрытием. Ну или даже оба сразу».

«Антиглянец» обратил внимание на «наличие токсичных бывших с обеих сторон». Telegram-канал отметил, что совместное интервью Воробьева и Гарифуллиной «вряд ли будет».

Напомним, сообщалось, что пара расписалась в апреле 2025 года. Брак зарегистрирован в Грибоедовском ЗАГСе.

Известно, что знаменитости встречались несколько месяцев, а отношения артистов начались зимой. Воробьев и Гарифуллина вместе отдыхали в России и за границей.