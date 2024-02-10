«Непотопляемый голый король»: Яна Поплавская оскорбила Филиппа Киркорова

Актриса Яна Поплавская прокомментировала возвращение на телеэкраны оскандалившегося на «голой» вечеринке певца Филиппа Киркорова. Решение руководства телеканала НТВ пригласить артиста в шоу «Маска» возмутило звезду «Красной шапочки».

«Неужели в стране, где живут 146 миллионов человек, нет замены этому «голубому брильянту»? Не нашлось талантливее артиста? Да просто не захотели искать. Выждали по минимуму и как можно скорее пропихнули его в новый сезон» - написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Она выразила уверенность, что эфирную сетку отдали «на откуп ушлым шоу-продюсерам», благодаря которым к работе вернулся «непотопляемый голый король» Киркоров.

Кроме того, Поплавская припомнила телеканалу возвращение в эфир украинской певицы Каролины Куек, известной под псевдонимом Ани Лорак, которую общественники подозревали в спонсировании ВСУ.

Актриса призвала зрителей телеканала, которые возмущены поведением Киркорова и решениями продюсеров, «не смотреть, переключать» на другой канал, а главное, «не молчать».

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров вновь займет кресло председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. На съемках первого выпуска популярного телепроекта в «Главкино» артист много шутил про нашумевшее мероприятие блогера Анастасии Ивлеевой, а одному из участников сказал, что тот «зашёл в ту дверь». При этом Киркоров заверил, что «все стразы в прошлом» и выбрал для съемок строгий черный костюм с галстуком.