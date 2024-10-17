«Непорядочно»: Юрий Назаров призвал не снимать ремейки фильмов Рязанова

Народный артист СССР Юрий Назаров оценил идею о создании ремейков фильмов режиссера Эльдара Рязанова. Его слова приводит издание «Абзац».

Известно, что Россия и Китай собираются снять ремейк картины «Невероятные приключения итальянцев в России» Рязанова, но с участием актеров из КНР. По мнению Назарова, не стоит реализовывать эту идею.

«С китайцами надо дружить и обмениваться опытом. У нас в менталитете много общего. У Рязанова было много своих грехов, поэтому лишний раз прославлять его не надо. Я не поклонник его творчества, потому что он, по всей видимости, недолюбливал русский народ. Посмотрите, например, на его фильм «Ирония судьбы» – там главный герой «нагадил» на свою невесту. Это не по-русски совсем, непорядочно», – поделился актер.

Стоит отметить, что в прошлом киноленты Рязанова уже подвергались пересъемкам. Так, в 2011 году постановщик Сарик Андреасян представил свою версию «Служебного романа».

Ранее Юрий Назаров дал оценку актрисе Юлии Ауг в сериале «Хор».