«Непорядочно плевать в тех, кто дал тебе все!»: Раиса Рязанова обратилась к критикующей РФ Аде Роговцевой

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова гневно обратилась к украинской актрисе Аде Роговцевой, которая допускала негативные высказывания в адрес России. Артистка резко осудила коллегу за неблагодарность и заявила: «Это просто непорядочно так плевать в тех, кто тебе дал все!» Об этом пишет aif.ru.

Патриотически настроенная Раиса Рязанова резко осуждает артистов, которые обрели известность в советском и российском кинематографе, а теперь стали негативно отзываться о прославившей их стране. В частности, актриса решила ответить Аде Роговцевой, демонтировавшей неуважение к РФ. Звезда советского кино возмутилась неблагодарностью артистки, которая «не умерла с голоду» лишь благодаря российскому кино и театру.

«Ада, что с тобой? То, что ты делаешь, — это такая черная неблагодарность по отношению к России. <…> Кто не дал ей с голоду умереть после распада Союза? Забыла, как ее все поддерживали в России, звали играть в кино и в спектакли? <…> Ада, ты у нас сыграла в тех фильмах, которые тебя сделали знаменитой, получила и любовь зрительскую, и зарабатывала гонорары. <…> Кто бы она была, если б не наши режиссеры?!» — возмутилась Раиса Рязанова.

Артистка назвала поведение Ады Роговцевой «подлостью» и призвала ее вернуть недвижимость, приобретенную на заработанные в России деньги. Раиса Рязанова заключила: «Это просто непорядочно так плевать в тех, кто тебе дал все! Лучше молчала бы в тряпочку, чем такое говорить о нас».

Вместе с тем актриса отметила: если бы ее сын Данила был жив, то он бы «пошел в числе первых добровольцем на Донбасс, чтобы отстаивать интересы своей родины». Раиса Рязанова потеряла единственного ребенка в 2020 году — у 51-летнего актера оторвался тромб. Смерть наследника стала для знаменитости тяжелым ударом: она признавалась, что после утраты ее жизнь будто остановилась.

«Что, искать утешения? Бесполезно его искать. Потому что нет человека — и все. И все кончилось в моей жизни. Потому что сын — это были мои руки, мои глаза. Это было все!» — делилась артистка.

Ранее Раиса Рязанова обратилась к «переобувшемуся» звезде фильма «Зимняя вишня» Ивару Калныньшу: «Тебе не стыдно? Тебе давали работу у нас в России, а теперь ты нас кроешь».