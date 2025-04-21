«Непонятное существо»: Кушанашвили прошелся по Киркорову, не поддержавшему его в борьбе с раком

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал певца Филиппа Киркорова, который отказался его поддержать в борьбе с раком. Телеведущий отметил, что в артисте нет человечности, и назвал его «непонятным существом».

В 2024 году Отару диагностировали онкологическое заболевание. В оплате лечения ему помогали многие отечественные звезды, в их числе Николай Басков, Эмин, Гарик Харламов и другие. Некоторые поддерживали не финансово, а психологически. Журналист рассказал, что на его сторону встали даже те, с кем он был в конфликте.

Однако Киркоров, в отличие от коллег, никак не выразил даже сочувствие Кушанашвили. По словам телеведущего, на съемках одной передачи все аплодировали ему стоя, и только Филипп и Артемий Лебедев остались на месте.

«Отказывать Киркорову в таланте необыкновенном, чрезвычайном, было бы преступлением против совести, но человеческие качества… Я с Гагариной был в ссоре, но мы, не договариваясь, друг другу похлопали. С Аней Седоковой у нас очень сардонические отношения, но все, кроме Киркорова и Лебедева, встали и похлопали», - поделился Отар на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Обиженный на высокомерие Филиппа журналист также припомнил ему выход в свет с накаченными бицепсами. Он заявил, что его появление перед журналистами было смешным.

«Киркоров — совершенно непонятное существо. <…> Я люблю Филиппа, но надо сказать, что он перебирает по части самовлюбленности и вранья», - заявил Кушанашвили.

Ранее Отар Кушанашвили обвинил Александра Ревву в непрофессионализме.