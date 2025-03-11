«Непонятно, как сложится ее жизнь»: Юлия Пересильд высказалась о будущем 15-летней дочери Анны

Актриса Юлия Пересильд выразила сомнение в том, что ее 15-летняя дочь Анна захочет сниматься в будущем. Она не исключила, что наследница может выбрать другую профессию, несмотря на популярность, обрушившуюся на нее после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«В свои 15 лет она достойно работает. Но я бы тут не забегала слишком далеко вперед. Непонятно, как сложится ее жизнь, непонятно, сохранится ли у нее интерес к этой профессии, выберет ли она этот путь», — Сказала Пересильд.

При этом Юлия заверила, что в любом случае будет поддерживать все начинания дочери. Кроме того, Пересильд-старшая хочет, чтобы Анна ответственно относилась к работе и понимала, что актерское ремесло — это прежде всего тяжелый труд, а не развлечение и популярность.

«Мы видим примеры огромного количества людей, растерзанных, раздавленных этой профессией, потому что она опасна», — приводит StarHit слова Юлии.

Ранее 15-летняя Анна Пересильд вышла на связь в слезах из-за потерянного платья. В личном блоге юная артистка появилось видео, на котором ходит по дому в истерике. Она хотела снять трендовый ролик, и пропажа наряда ее не на шутку расстроила.