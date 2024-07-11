«Главное - намерение и желание»: 33-летняя Нюша раскрыла секрет своего преображения

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, рассказала, что не любит заниматься спортом, но поддерживать фигуру в хорошей форме ей помогают танцы.

«Я считаю, что в здоровом теле здоровый дух, поэтому очень важно интегрировать спортивные тренировки, но для каждого, конечно, это индивидуально», — рассказала 33-летняя певица Пятому каналу.

Она подчеркнула, что важно выбрать для себя тот вид физической нагрузки, который будет интересен. Иначе, по мнению Нюши, занятия будут вызывать раздражение, а результаты будут хуже.

Как призналась исполнительница хита «Выбирать чудо», бег дается ей тяжело, так как просто становится скучно. Если бы она продолжила изнурять себя пробежками, то быстро бы бросила активность. Артистка заменила тренировки на танцы.

«Но главное, конечно же, - намерение и желание. Если человек хочет хорошо себя чувствовать, хочет хорошо выглядеть, то нужно выделять время себе», — сказала Нюша.